Ludo Fact übernimmt Ulmer Firma Höhn – 70 Stellen fallen weg

Die Firma Höhn, ein Ulmer Spezialist für Verkaufsaufsteller, der im Herbst vergangenen Jahres in Schwierigkeiten geriet, ist gerettet: Die Ludo Fact Gruppe übernimmt. Zudem erwirbt die Firmengruppe mit Hauptsitz im schwäbischen Jettingen-Scheppach die Immobilie des renommierten Herstellers von Displays und Verpackungen.

Alle 100 Mitarbeiter in Ulm werden sowie je fünf in den Vertriebsbüros Ludwigsburg und Ratingen werden übernommen. Höhn befindet sich nach Zahlungsschwierigkeiten seit Herbst in einem Eigenverwaltungsverfahren. Das Unternehmen darf darin, unterstützt durch Sanierungsexperten und unter Aufsicht eines Sachwalters, die Gesellschaft selbst durch das Verfahren führen.

Produktportfolio um Displays und Verpackungen erweitert

Künftig firmiert das 1910 gegründete Unternehmen unter „Höhn Display + Verpackung GmbH“. Der bisherige Höhn-Geschäftsführer Ingbert Schmitz wird nach Angaben der mit seiner Expertise weiter für das Unternehmen tätig sein. Mit dem Kauf erweitert die Ludo Fact Gruppe ihr Produktportfolio um Displays und Verpackungen. Zudem könne die Gruppe nach eigener Darstellung ihre Wertschöpfungskette vertiefen, da sie zusätzliche Fertigungsstufen, wie Offsetdruck und Stanz- und Kaschierformate, künftig selbst übernehmen kann. Als Zulieferer hat Höhn im Jahr 2018 bereits Druckerzeugnisse für Spielkarten gedruckt. Diese Druckerzeugnisse seien unter qualitativen Gesichtspunkten sehr anspruchsvoll und nur wenige der Lieferanten hätten den dafür erforderlichen Maschinenpark.

Mit der Übernahme können wir unser Produktportfolio um für uns wichtige Produkte und Dienstleistungen erweitern. Joachim Finkel, Geschäftsführer

Joachim Finkel, Geschäftsführer der zur Gruppe gehörenden HW Holding, wird in einer Pressemitteilung so zitiert: „Mit der Übernahme können wir unser Produktportfolio um für uns wichtige Produkte und Dienstleistungen erweitern.“ Höhn habe außerordentlich gut ausgebildete Mitarbeiter und einen modernen Maschinenpark.

Der Schwerpunkt werde nun darauf liegen, die Produktionsleistung deutlich zu steigern. Mittelfristig solle Höhn wieder eine führende Marktposition erreichen. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe an sieben Standorten weltweit rund 650 Mitarbeiter. Der Geschäftsbereich „Spiele und Puzzles“ produziert als Ludo Fact mit ihren Tochtergesellschaften bis zu 17 Millionen Brettspiele und Puzzles für rund 200 Spieleverlage im Jahr weltweit. In der Hochsaison verlassen über 100.000 Brettspiele sowie Puzzles pro Tag die drei Standorte Tschechien, Deutschland und USA.

Die Firma Höhn hatte im September 2018 einen Antrag auf Eigenverwaltung beim Amtsgericht Ulm gestellt. Der Geschäftsbetrieb lief anschließend weiter. Zudem führte das Unternehmen Restrukturierungsmaßnahmen durch, um den Betrieb zukunftsfähig aufzustellen.

Hierzu wurde bereits Ende 2018 der Geschäftsbereich des Akzidenzdrucks, also der Druck von Katalogen und Prospekten, eingestellt. Dieser war nicht profitabel zu betreiben. 40 davon betroffene Mitarbeiter wechselten in eine Transfergesellschaft. Die Zahl der Beschäftigten sei so von 180 auf 110 Mitarbeiter reduziert worden. Unterstützt wurde die Gesellschaft bei den Maßnahmen von den Sanierungsexperten von Pluta. „Mit dem jetzigen Erwerber haben wir für die Mitarbeiter und die Gläubiger die beste Lösung erzielt“, so Maximilian Pluta. Als Sachwalter bestellte das Amtsgericht Ulm Arndt Geiwitz von der Wirtschaftskanzlei SGP Schneider Geiwitz & Partner in Neu-Ulm.