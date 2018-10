LKW verursacht Tausende Euro Schaden – und haut ab

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen in der Daimlerstraße in Ulm verursacht. Er verließ nach Angaben der Polizei unerlaubt die Unfallstelle.

In der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr blieb der Unbekannte beim Rangieren an einer geparkten Sattelzugmaschine hängen. Der Fremdschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Den Spuren nach dürfte es sich bei dem gesuchten Lastwagen um einen weißen Sattelzug mit Auflieger handeln. An dem Fahrzeug dürften rote Farbantragungen sichtbar sein.