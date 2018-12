Lkw-Teile gestohlen

Auf einem Ulmer Firmengelände montierten Unbekannte am Wochenende verschiedene Karosserieteile ab.

Die Diebe durchtrennten einen Zaun, um auf den Hof des Betriebes in der Ernst-Abbe-Straße zu kommen. Dort standen Lastwagen, an welchen die Unbekannten verschiedene Teile abschraubten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Diebe Stoßstangen, Spiegel und Räder erbeutet. Die Polizei in Ulm (0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sie ist auf der Suche nach dem Täter und hofft auf Zeugenhinweise