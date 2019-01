Lkw kracht in Stauende - Rund 200 000 Euro Schaden/

Ein 58-Jähriger erlitt bei einem Unfall am Dienstag bei Dornstadt schwere Verletzungen.

Gegen 17 Uhr war ein Laster auf der rechten Spur in Richtung Stuttgart unterwegs. Nach der Anschlussstelle Ulm-Ost bremste der 38-Jährige Fahrer seinen Kipper wegen eines Staus ab. Das bemerkte der nachfolgende Laster-Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen zu spät. Der 58-Jährige fuhr mit seinem MAN in den Kipper und wurde anschließend in die Mittelleitplanke abgewiesen. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden an den Lastwagen beträgt etwa 200.000 Euro. Sie wurden durch Abschlepper geborgen. Die Autobahnmeisterei war an der Unfallstelle. Die Verkehrsbehinderungen wegen des Unfalles dauerten etwa eineinhalb Stunden.