LKW kippt um – A7 komplett gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der A7 in der Nähe von Langenau ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ulm zur Stunde noch immer komplett gesperrt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, platzte einem mit Erde und Steinen beladener LKW gegen 10.15 Uhr ein Reifen. Der Laster kam ins Schleudern und kippt um. Die Ladung wurde laut Polizei auf die Autobahn in beide Fahrtrichtungen verteilt. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Derzeit laufen die Bergungsmaßnahmen. In Fahrtrichtung Würzburg ist die Fahrbahn inzwischen wieder einspurig befahrbar. Wie lange die Vollsperrung in Richtung Süden noch bestehen bleibt, ist unklar. „Die Bergungsfahrzeuge sind bereits eingetroffen, lange wird es nicht mehr dauern“, so ein Polizeisprecher um kurz nach 12 Uhr. Derzeit staut sich der Verkehr auf mehrere Kilometer. Mit weiteren Verkehrsbehinderung müsse gerechnet werden.

Weitere Informationen folgen.