LKW-Fahrer rammt mehrere Ampeln und haut ab

Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstag in Ulm bei einem Unfall mehrere Ampel beschädigt und somit einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ergriff der Fahrer anschließend die Flucht.

Zeugen hatten kurz vor 19.30 Uhr den Unfall beobachtet. Sie sahen, wie am Theodor-Heuss-Platz ein Sattelzug von der Wagnerstraße her wendete. Er wollte zurück in Richtung Innenstadt. Beim Wenden streifte der Lastwagen gleich drei Ampeln, die stark beschädigt wurden.

Der Sachschaden dürfte nach Angaben der Polizei mehrere tausend Euro betragen. Der Fahrer hielt kurz an, fuhr dann aber einfach weiter. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen am Lastwagen. Das teilten sie der Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880) mit, die jetzt noch ermitteln muss, wer zur Unfallzeit am Steuer saß.

Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige. Er wird im Zuge des Verfahrens auch um seinen Führerschein bangen müssen.