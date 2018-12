Lkw-Fahrer flüchtet

5000 Euro Schaden verursachte in Ulm ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer, als er einen Pkw touchierte. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein weißer Lkw fuhr am Freitag gegen 18.45 Uhr aus Richtung Dornstadt kommend in den Kreisverkehr zwischen Jungingen und Lehr ein. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines Pkw Audi A4, der im Kreisverkehr von der Lehrer Straße kommend in Richtung Lehr unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Audi hinten rechts ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Trotzdem setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Ulm unbeirrt fort. Die Polizei sucht deshalb Zeugen des Unfalls.