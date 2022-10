Lkw-Auffahrunfall auf der A 8

Mehrere Fahrzeuge waren an einem Unfall am Montag auf der A8 bei Ulm beteiligt. Gegen 11.15 Uhr stockte der Verkehr an einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Ulm-Ost in Richtung München. Ein 30-jähriger Fahrer eines Scania-Sattelzugs nahm dies zu spät wahr und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr einem Mercedes-Laster ins Heck. Den Mercedes schob er auf einen davor stehenden MAN-Sattelzug. Durch die Kollisionen wurden Fahrzeugteile auf die Fahrbahn geschleudert. Drei weitere Autos konnten den Trümmerteilen nicht mehr ausweichen oder wurden von diesen getroffen. Bei dem Unfall wurde der 35-jährige Fahrer des Mercedes und sein 45-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der MAN und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Den gesamte Schaden an allen sechs beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 40 000 Euro.