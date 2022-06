Live und handgemacht beim Open Air in Blaustein

Nic Diamond and the mellow tunes kommen am Samstag, 9. Juli, um 20 Uhr nach Blaustein. Eine Stimme, 4 Saiten und 88 Tasten: Live und handgemacht, mal kraftvoll und dann wieder zart und mellow – aber immer mit dem wahren Soul. Nicole Häußler hat mit ihrer warmen Stimme die Zuhörer fest im Griff. Ob Soul, Jazz oder Pop, ein akustisches Songjuwel reiht sich an das nächste. Begleitet wird sie von zwei weiteren Vollblutmusikern: Johannes Hettrich am Kontrabass und Mike Knehr am Piano. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Lindenhofhalle verlegt. Die Karten kosten im Vorerkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Ortsverwaltung Herrlingen, das Rathaus Blaustein und die Hinterhof Villa Lindenhof.