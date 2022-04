Literaturfrühling steht vor der Tür

Der Frühling steht vor der Tür der Literatursalon lädt wieder zu literarischen Begegnungen in Ulm ein. Am 28. April um 19.30 Uhr startet der Literaturfrühling mit „Die Wirklichkeit endet an der nächsten Ecke!“ mit einer Doppelpremiere: Zwei Romane, zwei Verlage, ein Autor: Florian L. Arnold mit den Verlegern Ralf Friel und Axel Dielmann. Die Veranstaltung findet im Cabaret Eden statt.

Das Buch „Die Wirklichkeit endet an der nächsten Ecke“ ist ein skurriler Kommentar zur Gegenwart. Von der irrlaufenden Verschwörungstheorie bis zur Liebesgeschichte, von der Gerichtsverhandlung bis zur grotesk-komischen Umschreibung der Literaturgeschichte.

Auch im Roman „ Alles verneigt sich vor dem Wind“ folgt Arnold der höchst selten gewordenen Disziplin des ausgiebigen Erfindens: Drei Künstler wollen sich nicht dem neuen System unterwerfen, wonach alle Künstlerpersönlichkeiten in einem fernen Reservat „aufbewahrt“ und „gepflegt“ werden. Cora Schönemann spricht mit dem Autor und den beiden Verlegern Axel Dielmann und Ralf Friel. Für erhellende Lesehäppchen sorgt Schauspielerin und Dramaturgin Marion Weidenfeld.

Am 11. Mai um 19.30 Uhr liest Nino Haratischwili „Das Mangelnde Licht“ im Café Kokoschinski. Nach der lang ersehnten Unabhängigkeit vom ins Taumeln geratenen Riesen stürzt der junge georgische Staat ins Chaos. Zwischen den feuchten Wänden und verwunschenen Holzbalkonen der Tbilisser Altstadt finden Ende der 1980er Jahre vier Mädchen zusammen: die freiheitshungrige Dina, die kluge Außenseiterin Ira, die romantische Nene, Nichte des mächtigsten Kriminellen der Stadt, und die sensible Keto. Die erste große Liebe, die nur im Verborgenen blühen darf, die aufbrandende Gewalt in den Straßen, die Stromausfälle, das ins Land gespülte Heroin und die Gespaltenheit einer jungen Demokratie im Bürgerkrieg – allem trotzt ihre Freundschaft, bis ein unverzeihlicher Verrat und ein tragischer Tod sie schließlich doch auseinandersprengt.

Erst 2019 in Brüssel, anlässlich einer großen Retrospektive mit Fotografien ihrer toten Freundin, kommt es zu einer Wiederbegegnung. Die Bilder zeigen ihre Geschichte, die zugleich die Geschichte ihres Landes ist. Eine intime Rückschau, die den Vorhang über der Vergangenheit hebt.