Liqui Moly steigt bei Chicago Bulls ein

Der Ulmer Öl- und Additivspezialist Liqui Moly steigt bei den US-Basketballern Chicago Bulls ein und zahlt für den zweijährigen Werbevertrag einen siebenstelligen Betrag. Das teilte das Ulmer Unternehmen am Dienstag mit. „Das ist unser bislang größtes Sponsoring-Engagement in Nordamerika“, wird Peter Baumann, Marketingleiter bei Liqui Moly, in einer Mitteilung zitiert.

Das Logo des Ölherstellers werde demnach im United Center, der Halle der US-Basketballer, deutlich zu sehen sein, unter anderem auf beiden Korbständern, sowie auf den digitalen Kanälen der Bulls. Außerdem erhalte Liqui Moly die Möglichkeit, Kunden zu den Bulls und ihren Spielen einzuladen.

Hunderte von Millionen Zuschauern verfolgen die NBA

„Diese transatlantische Zusammenarbeit ist keine Investition allein in unser US-Geschäft, sondern strahlt weit darüber hinaus“, so Peter Baumann. Weltweit würden Hunderte von Millionen Zuschauern die Spiele der NBA, der mit Abstand beliebtesten Basketball-Liga der Welt verfolgen. Dazu komme, dass die Chicago Bulls besonders viele und besonders loyale Fans haben, nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Südamerika, Europa, Asien und Australien. Der Verein beziffert sie auf weltweit 175 Millionen – diese Zahl toppe kein anderes Profi-Team in den USA.

„Wir freuen uns, mit Liqui Moly einen starken Partner gefunden zu haben. Eine Premium-Marke, die mit uns eine weltweite Strahlkraft und ein ständiges Streben nach Qualität und Spitzenleistung teilt, passt sehr gut zu uns“, sagt Matthew Kobe, Vice President of Business Strategy & Analytics bei den Chicago Bulls.

Bislang Exclusive-Partner der Ulmer Basketballer

Auch wenn bei Liqui Moly laut Mitteilung das Hauptgewicht im Sponsoring auf dem Motorsport liege, so tritt die Marke immer öfter abseits der Rennstrecken auf. In seiner Heimat Deutschland ist Liqui Moly seit Jahren Exclusive-Partner von der Ulmer Basketballer, die in der Basketball-Bundesliga spielen. Und in den USA engagiert sich Liqui Moly seit einem Jahr im Eishockey: bei den LA Kings in der NHL.

Das US-Geschäft des Ulmer Ölspezialisten boomt nach eigenen Angaben. Im ersten Halbjahr sei der Umsatz um mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Zuvor hatte das Unternehmen massiv in den US-Markt investiert und dort sein Personal in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt.