Liqui Moly startet Werbekampagne in über 100 Ländern – trotz Corona

Das dürfte Dollar-Zeichen in die Augen der Werbeindustrie zeichnen: Der Ulmer Öl- und Additivspezialist Liqui Moly baut seine Werbeaktivitäten weiter aus. Das Unternehmen startete jetzt eine weltweite digitale Werbekampagne, mit der eine Milliarde Kontakte in über 100 Ländern erzielt werden.

Dafür werden unter anderem das Google-Netzwerk, Youtube, Facebook und Instagram genutzt. Die Kampagne wird zentral von Deutschland aus gesteuert und bezahlt.

Mehr entdecken: Liqui Moly macht Verlust trotz Umsatzplus

Die schon länger geplante Kampagne angesichts der Corona-Krise zu verschieben oder gar abzusagen, kam für Liqui Moly nicht in Frage. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig Flagge zu zeigen“, sagt Geschäftsführer Ernst Prost. „Wir gehen in die Welt hinaus und werben für Öle und Additive made in Germany.“

2018 hatte Liqui Moly zum ersten Mal eine weltweite digitale Werbekampagne durchgeführt und über eine Milliarde Kontakte erreicht. Die Erfahrungen von damals sollen in die jetzige Kampagne einfließen.