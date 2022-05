Lions Club unterstützt Kinderheim in Kenia

Das Kinderheim- und Krankenhaus-Projekt „Nice View“ an der Südküste Kenias, das der Lions Club Ulm/Neu-Ulm in diesem Jahr unterstützt, wird zu 100 Prozent aus Spenden über den Verein „Schwarz-Weiss“ finanziert. Vor über 20 Jahren startete die Familie Dürr aus Ingstetten bei Roggenburg das Projekt. Familie Dürr lebt auch mit den Kindern in Kenia.

Neben dem Kinderheim gibt es auf dem Gelände ein Krankenhaus, eine Schule und eine Schreinerwerkstatt sowie ein Gästehaus. Alle Kinder werden bereits als Baby vom Jugendamt in das Kinderheim gebracht. Die Kinder besuchen dort den eigenen Kindergarten und die Schule bis zur achten Klasse. Danach werden die Kinder weiter gefördert um entweder einen Beruf zu erlernen, oder weiterführende Schulen bis hin zur Universität zu absolvieren. Nach dem Abschluss können die Jugendlichen und Erwachsenen dann wieder im Kinderheim als Lehrer, Krankenschwester oder Sozialarbeiter beschäftigt werden.

Der Lions Club Ulm/Neu-Ulm konnte sich vor Ort in Msambweni ein eigenes Bild dieses wunderbaren Projekts machen und unterstützt dieses Projekt mit 5 000 Euro.