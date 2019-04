Linksabbiegen jetzt erlaubt: Verkehr in Neu-Ulm ist neu geregelt

Die Verkehrsführung in der Neu-Ulmer Reuttier Straße wurde zum April geändert: Statt bisher nur geradeaus, kann jetzt in Richtung Ulm auch nach links in die Bahnhofstraße abgebogen werden. Die Stadtverwaltung setzte hiermit einen Beschluss des Ausschusses Stadtentwicklung und Umwelt aus dem vergangenen Jahr um.

Gestern wurden die Fahrbahnmarkierungen, die Beschilderung und die Ampelanlagen an die neue Regelung angepasst. Die Verkehrsteilnehmer werden mit Blitzleuchten auf die geänderte Verkehrsführung aufmerksam gemacht. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

Aufgrund früherer Erkenntnisse und Prognosen zur Verkehrsentwicklung war die Stadt lange davon ausgegangen, dass das Linksabbiegen von der Reuttier Straße in die Bahnhofstraße aus Gründen der fehlenden Leistungsfähigkeit nicht möglich sei. Eine aktuelle Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2018 hatte jedoch ergeben, dass der Verkehr nicht in dem ursprünglich prognostizierten Maß gestiegen ist. Experten sind deshalb der Ansicht, dass die Reuttier Straße aktuell – und laut Prognose auch bis zum Jahr 2030 – leistungsfähig genug ist, um hier ein Linksabbiegen möglich zu machen.