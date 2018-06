Linken-Parteichef prangert Leiharbeit und Mietpreise an

Wenige Tage vor der Bundestagswahl am kommenden Sonntag haben Eva-Maria Glathe-Braun, die Direktkandidatin der Linken im Wahlkreis Ulm/Alb-Donau, und Parteichef Bernd Riexinger am Mittwoch in Ulm Leiharbeit, zu hohe Mieten und die Höhe des Mindestlohnes angeprangert. Auch in Baden-Württemberg gebe es sehr viele prekäre Beschäftigung, meinte Riexinger: „Wir haben viele befristete Arbeitsverträge, viel Leiharbeit, viele Werksverträge.“ Bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz forderten die Politiker auch die Rückkehr zu einem Rentenniveau von über 50 Prozent des letzten Einkommens.

Ein schöner Herbsttag geht zu Ende, in der Ulmer Innenstadt sind viele Touristen unterwegs. Bald schließen die Läden, die Kunden eilen durch die Straßen. Dass auf dem Marktplatz der Linken-Parteichef spricht, ist nur 40 Interessierten ein Besuch wert, die meisten von ihnen geben sich als Linken-Wähler zu erkennen.

Ob ihm dieses klassische, aber nur für wenige Mitbürger attraktive Format der Kundgebung passt? Oder ob er nicht doch lieber in kleiner Runde, aber dafür intensiver diskutieren würde? Bernd Riexinger spricht vor den 40 Zuhörern so, wie er vor 400 Menschen auch sprechen würde. Engagiert, eindringlich, plastisch, mit vielen Beispielen.

Er fordert, die Arbeitsbedingungen in der Pflege deutlich zu verbessern. Pflegeberufe seien für viele junge Leute schlicht unattraktiv. „Der Pflegemindestlohn muss sofort auf 14,50 Euro erhöht und auf weitere Tätigkeitsbereiche in der Pflege ausgedehnt werden“, ruft er und erntet Beifall.

Das nächste Thema. Der schwarz-rote Rentenstreit sei bizarr. Beide Parteien hätten mit Grünen und FDP die gesetzliche Rente in der Vergangenheit so gekürzt, dass den Lebensstandard nicht mehr sichere: „Hart arbeitende Menschen wollen endlich Klarheit darüber, ob ihre Rente im Alter zum Leben reichen wird.“

Keine Linken-Rede ohne die Forderung nach der Vermögenssteuer. Riexinger berichtet von den Geschwistern Stefan Quandt und Susanne Klatten, geborene Quandt. Die Familie Quandt besitzt 46,7 Prozent der BMW-Stammaktien und erhielt 2017 1,074 Milliarden Euro Dividende. Das sind 93 Millionen mehr als 2016. Die Quandts mögen Vermögenssteuer zahlen, fordert der Redner.

Was Riexinger nicht sagt: Auch die 88 000 BMW-Beschäftigten in Deutschland bekommen einen ordentlichen Bonus. Ein Facharbeiter erhält etwa 9000 Euro zusätzlich. Auch kommen die Millionen-Stiftungen der Quandts ebenso wenig zur Sprache wie die Steuern, die sie zahlen: Es dürften etwa 500 Millionen Euro gewesen sein.

Riexinger hält bei der Bundestagswahl für seine Partei ein Ergebnis von mehr als fünf Prozent im Südwesten für denkbar: „Ich glaube, dass wir in Baden-Württemberg über fünf Prozent kommen, und das motiviert mich“, sagt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. 2013 waren es hier 4,8 Prozent, in der jüngsten infratest-dimap-Umfrage waren es 6 Prozent. Fünf Abgeordnete aus Baden-Württemberg sitzen derzeit für die Linke im Bundestag. Diese Zahl will die Partei mindestens halten.