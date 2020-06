Linke Gruppe blockiert Münsterplatz

Ulm (sz) - An diesem Samstag, 6. Juni, findet ab 15.30 Uhr auf dem Münsterplatz eine Demonstration statt unter dem Motto: „Ein würdiges Leben für Alle! Solidarisch Gemeinsam mit klarer Kante gegen Rechts!“ Mit der Aktion will das Ulmer „Kollektiv 26“, eine linke Gruppierung, nach eigener Aussage „verschiedenen Gruppen den berühmtesten Platz Ulms als Plattform entziehen“.

Unter die Demonstranten, die auch in Ulm bislang gegen die Corona-Maßnahmen protestiert haben, hätten sich von Anfang an „extrem rechte Personen aus dem Umfeld der AfD, der Identitären Bewegung und von extrem rechten SSV Fußball-Fans“ gemischt, so das „Kollektiv 26“ am Freitag in seiner Mitteilung. Einige der bisherigen Demo-Teilnehmer würden vor Ort „oder online“ außerdem antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten.

In einen Topf schmeißt das „Kollektiv 26“ aber nicht alle Menschen, die an solchen Demonstrationen teilnehmen. Manche würden tatsächlich „nachvollziehbare Ängste“ vor den Folgen der Covid 19-Pandemie äußern. Diese würden sich jedoch seit Wochen „weder von den zahlreichen und bekannten extrem Rechten“ noch von Verschwörungsideologien abgrenzen. „Das kritisieren wir.“

Abschließend heißt es in der Ankündigung: „Wir wollen mit unserer Kundgebung ein Zeichen dagegen setzten und uns gleichzeitig solidarisch mit all denen zeigen, die unter Corona-Maßnahmen leiden, aber nicht öffentlich wahrgenommen werden: Betroffene häuslicher Gewalt, Obdachlose, Geflüchtete, Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder solche, die unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen.“