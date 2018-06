Linke, Grüne und CDU lehnen Tiefgarage ab

Eine ungewöhnliche Koalition hat sich am Ulmer Ratstisch in Sachen Bahnhofsgarage gebildet: Linke, Grüne und CDU wollen die für heute, Mittwoch, geplante Grundsatzentscheidung im Gemeinderat zum Bau einer Tiefgarage beim Hauptbahnhof erneut vertagen. Sie vermissen in der Beschlussvorlage für die Sitzung belastbare Zahlen und Aussagen zu den Kosten der verschiedenen Varianten.

Die Vorlage sei „mit heißer Nadel gestrickt“, kritisierten Sprecher der Ad-hoc-Koalition bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Dienstag. Was Linke, Grüne und Christdemokraten ebenfalls eint: Sie lehnen eine Tiefgarage am Hauptbahnhof als viel zu teuer kategorisch ab. Die Verwaltung dagegen hält an ihrem Konzept fest, unter dem Bahnhofsplatz eine Tiefgarage mit mindestens 500 Stellplätzen zu bauen.

Kein Schnellschuss aus der Hüfte

„Wir wollen einen Schnellschuss aus der Hüfte vermeiden, es gibt noch zu viele offene Fragen, die von der Verwaltung erst beantwortet werden müssen“, begründete CDU-Fraktionschef Thomas Kienle den Antrag auf erneute Vertagung des Themas, den Linke, Grüne und Christdemokraten in der Gemeinderatssitzung stellen werden. Kienle sieht im Moment keinen Zeitdruck, die Garagenfrage sofort zu entscheiden. Die CDU plädiert für eine zweite Lesung im März oder April. Bis dahin müsse die Stadtverwaltung belastbare Zahlen vor allem zu den Kosten der verschiedenen Parkhaus-Varianten beim Citybahnhof liefern.

In ihrer Beschlussvorlage für den Gemeinderat hat die Bauverwaltung grobe Kosten für die einzelnen Varianten errechnet. So würde eine von ihr zuletzt vorgeschlagene kleine Lösung mit einer 500 Stellplätze fassenden Tiefgarage im Süden des Bahnhofsplatzes 55 Millionen Euro kosten. Für die von der CDU favorisierte Hochgarage auf dem Gelände des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) gibt die Verwaltung Kosten in Höhe von 41,2 Millionen an -laut Kienle eine viel zu hoch gegriffene Summe. Eine Hochgarage wäre laut CDU schon für 26 Millionen Euro zu haben. Die ursprünglich geplante ganz große Lösung mit 800 unterirdischen Parkplätzen würde nach der Schätzung 68,5 Millionen Euro verschlingen - dies wäre mit 89 000 Euro pro Stellplatz die teuerste Tiefgarage Deutschlands.

Einig sind sich Linke, Grüne und Christdemokraten deshalb auch im Punkt Finanzen. „Wir müssen verantwortungsvoll entscheiden und den Haushalt im Blick behalten“, sagte Grünen-Fraktionssprecherin Birgit Schäfer Oelmayer. Angesichts sinkender Gewerbesteuereinnahmen verbiete sich eine viele Millionen Euro kostende Tiefgarage beim Hauptbahnhof. Die Grünen plädieren für ein Parkhaus an der Schillerstraße und für dezentrale Stellplätze, etwa durch eine Aufstockung des Deutschhauses. Die Linke ist nach den Worten von Stadträtin Doris Schiele kompromissbereit, „eine Tiefgarage kommt für uns aber nicht in Frage“.

Ob Linke, Grüne und CDU im Gemeinderat mit ihrem Antrag auf eine zweite Lesung durchkommen, war am Dienstag noch offen. Zwar ist es bislang guter parlamentarischer Brauch, dass Vertagungsanträge akzeptiert werden, wenn mindestens ein Viertel der Räte dies wünscht - dies wären zehn Stimmen. Linke, Grüne und Union bringen es zusammen auf 19 Sitze.

Allerdings können OB Ivo Gönner und die anderen Fraktionen von FWG, SPD und FDP auch eine Behandlung erzwingen - mit dem Hinweis, dass das Thema am 19. Januar bereits von der Tagesordnung genommen und vertagt wurde. Für diesen Fall prophezeite Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Michael Joukov: „Die Verwaltung riskiert dann eine Niederlage“.

Die 40 Sitze im Ulmer Gemeinderat verteilen sich wie folgt: Freie Wähler 10, CDU 9, SPD 8, Grüne/Ulm hoch drei 8, FDP 3, Linke 2. Hinzu kommt die Stimme von OB Ivo Gönner. Käme es zu einer Kampfabstimmung, hätte die Pro-Tiefgaragen Fraktion mit 22 zu 19 Stimmen die Nase knapp vorn.