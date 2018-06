Lilli Langohr wird erneut zum Musical-Star

Das Münster hat Lilli Langohr bis in die letzten Winkel erkundet. Die Ulmer Altstadt hat ihr alle Geheimnisse offenbart. Und in ihrem jüngsten Band flattert sie gar bis nach Neu-Ulm und Blaustein. Die Fledermaus ist in vielen Kinderzimmern in Ulm und Umgebung ein Star – und auch auf der Bühne.

Im Sommer 2015 erwartet Ulm bereits das zweite Musical rund um das flatterhafte Mädchen und seine tierischen Freunde. „Lilli Langohr und die Schwörglocke“ führt die Protagonistin auf eine Reise durch Ulm, bei der das Münster im Zentrum steht. Aus gutem Grund: Das Stück ist Teil des offiziellen Kulturprogramms zum 125-jährigen Bestehen des Münsterturms.

Dass das 2013 aufgeführte erste Lilli-Langohr-Musical eine Fortsetzung bekommt, ist keine Überraschung. Dessen fünf Vorstellungen in der Musikschule Ulm waren Co-Organisator Rupprecht Hub zufolge ein „überwältigender Erfolg“ und komplett ausverkauft.

Eine Nummer größer

Das Projekt „Lilli Langohr 2“ ist aber noch eine Nummer größer. Waren beim Erstling noch Kinder aus dem Spatzenchor die Stars auf der Bühne, sollen nun vier professionelle Sänger die Gesangsrollen übernehmen. Auch der Ort hat sich geändert: „Lilli Langohr und die Schwörglocke“ wird im Großen Haus des Theaters Ulm gespielt. Hilfe kommt von der Stadt, die das Projekt mit 15 000 Euro aus dem Topf für das Turmjubiläum bezuschusst.

Das neue Musical beruht auf „Lilli entdeckt Ulm“, dem zweiten Band der Fledermaus-Saga. Michael Sommer, bis vor kurzem Chefdramaturg am Theater Ulm, hat aus der Vorlage von Kathrin Schulthess ein nach Aussagen der Lilli-Erfinderin „grandioses Libretto“ geschrieben, das Regisseur Martin Borowski nun auf die Bühne bringen wird. Sibylle Gänßler-Zeit gestaltet die Kostüme. Wie der Name schon verrät, steht im Mittelpunkt die Schwörglocke. Diese ist in dem Stück verschwunden, womit der Schwörmontag in Gefahr ist.

Die Musik stammt erneut von Basti Bund. „Es ist eigentlich eher eine Kinderoper als ein Musical“, sagt der Ulmer Komponist, der sich stilistisch zwischen Klassik, Romantik und Filmmusik verortet. Entsprechend klassisch ist auch die Besetzung: Mit der Camerata Ulm spielt ein Streichorchester, das für die Aufführungen um Bläser, Harfe und Klavier ergänzt wird. Die musikalische Leitung übernimmt GMD Timo Handschuh. „Er war von der ersten Minute an sicher, dass er das machen würde“, freut sich Autorin Schulthess. Handschuh habe die Lilli-Bücher seinen Kindern vorgelesen.

Bislang sind zwei Vorstellungen am Sonntag, 12. Juli 2015, um 11 und 14 Uhr fix; für diese sind bereits Karten an der Theaterkasse und bei Traffiti in der Neuen Mitte erhältlich. alleine sei das Projekt nicht zu bezahlen. (mgo)