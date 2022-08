Liegestühle zum Verweilen und Entspannen ab 11. August in der Ulmer Innenstadt

Anlässlich der gemeinsamen Imagekampagne „Im Herzen von Ulm“ von Ulmer City Marketing, SWU Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm und der Stadt Ulm zur Belebung der Innenstadt haben die Kooperationspartner eine neue Aktion aufgelegt, um die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu steigern und Besucherinnen und Besucher zum Wohlfühlen einzuladen. Jeden Donnerstag werden ab dem 11. August für sechs Wochen in der Innenstadt jeweils rote Liegestühle mit „Im Herzen von Ulm“ Logo platziert, die zum Verweilen und Entspannen genutzt werden dürfen. Wo genau die Liegestühle zu finden sind, wird laut Pressemitteilung jeweils am Donnerstag über die Social-Media-Kanäle unter @stadtulm, @swu_stadtwerke und @ulmercitymarketing zu erfahren sein.