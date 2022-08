Liederkranz soll Kultur-, Event- und Bürgerbiergarten werden

Der Liederkranz in der Friedrichsau wird von 2023 an für eine Laufzeit von fünf Jahren neu verpachtet. Die Stadt Ulm hatte die Bewirtschaftung des Liederkranzes im vergangenen Juni ausgeschrieben, drei Bewerbungen waren eingegangen. Alle drei Interessierten stellten ihr jeweiliges Konzept einem Gremium, bestehend aus Mitgliedern der Gemeinderatsfraktionen, Baubürgermeister Tim von Winning sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zentralen Gebäudemanagements sowie der Kulturabteilung der Stadt Ulm vor. Nach intensiven Beratungen entschied sich das Gremium für den Projektvorschlag von Samuel Rettig, der ein „ausgewogenes und durchdachtes Konzept für den doch schwierigeren Betrieb des Liederkranzes vorgelegt hat“, so Kulturamtsleiterin Sabine Schwarzenböck. Rettig will aus dem Liederkranz einen Kultur-, Event- und Bürgerbiergarten machen.

„Ich freue mich über das neue Projekt, die Herausforderungen und Potenziale des Liederkranzes. Zum nächsten Jahr soll zu diesem Zweck die Liederkranz Kulturgüter GmbH gegründet werden, um auch gemeinsam mit weiteren Akteuren, den Ort langfristig mit einem tragenden Kultur-Konzept zu beleben“, sagt der künftige Pächter. Im Herbst werde man zunächst in die weitere Planung und gemeinsam mit dem Verein Indauna das Programm für den nächsten Sommer entwickeln, so Rettig, der als Geschäftsführer des Gleis 44 tätig ist.

Alle drei Bewerber hätten interessante und spannende Konzepte präsentiert, heißt es aus der Kulturabteilung. Ausschlaggebend sei für das Auswahlgremium letztlich gewesen, dass der neue Pächter Wert auf ein vielfältiges und ausgewogenes Programm legt, welches auch Kultur- und Kreativprojekte beinhalten wird und möglichst viele Gesellschaftsgruppen ansprechen soll.