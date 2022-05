Lieder von der Lerche präsentiert vom Trio Solovey stehen anlässlich des Internationalen Museumstags am Sonntag, 15. Mai, um 11 Uhr auf dem Programm. Das Trio Solovey mit der Ulmer Förderpreisträgerin von 2013, Katharina Möritz-Rodionov, Flöte, der Sopranistin Eva Möritz und Dmitry Rodionov am Flügel spielt Werke, die alle auf ihre eigene Art und Weise von den Vögeln erzählen - ob von Lerchen bei den Komponisten Bishop, Balakirew und Glinka oder von Nachtigallen bei Van Eyck, Aljabjew, Delibes, Roussel, Grothe und Granados. Auch Amseln und Finken sind dank Benedict, Caplet und Messiaen sind im Konzertprogramm vertreten. Die Matinee veranstalten das Trio Solovey und das Stadthaus in Kooperation. Das Konzert wird moderiert und in zwei Teilen präsentiert. Einlass ab 10.30 Uhr, der zweite Teil beginnt etwa um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Stadthaus gibt es keine coronabedingten Einschränkungen mehr. Es wird aber empfohlen, weiterhin eine Schutzmaske zu tragen.