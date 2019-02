Liebherr stellt bis zu 200 Menschen ein

Große Firmennamen lockt der Obere Eselsberg an. Darunter ist auch Liebherr-Hausgeräte. Die Firma zieht in ein „Z4“ genanntes Bürogebäude. Das im Bau befindliche markante Haus an der Zufahrt zum Science Park III in der Marie-Goeppert-Mayer-Straße hat sechs Etagen.

Mehr entdecken: Bosch Rexroth schafft 250 Stellen in Ulm

Und erst jetzt wurde bekannt, wie viele Arbeitsplätze entstehen. Auf Nachfrage teilte das Unternehmen mit, dass im ersten Schritt nach Fertigstellung des Gebäudes 120 Mitarbeiter in den Science-Park in Ulm ziehen werden. Insgesamt habe das Gebäude in das Liebherr-Hausgeräte einziehen wird, eine Kapazität für 200 Mitarbeitern.

Bosch Rexroth Bosch Rexroth eröffnet bereits im April ein neues Kunden- und Innovationszentrum in unmittelbarer Nähe zum Science Park III. Damit schaffe das Unternehmen zusätzlich zu seinen Standorten und Werken weltweit einen Ort, an dem Zukunftsthemen unternehmensübergreifend und über alle Technologien und Bereiche hinweg vorangetrieben werden. 250 Jobs werden nach Ulm verlagert.

Mit Liebherr-Hausgeräte und Bosch Rexroth kommen zwei innovative Firmen auf den oberen Eselsberg. Davon könnten auch Daimler-Mitarbeiter profitieren.