Leukämie: Alle wollen krebskrankem Lukas helfen

Der Fall des an Leukämie erkrankten 17-jährigen Lukas aus Unterfahlheim hat viele Menschen aufgerüttelt. Wenn sie Lukas nicht helfen können, dann vielleicht einem anderen. Und irgendwo findet sich vielleicht einer, der das Leben von Lukas retten kann. Das wurde nach zwei Typisierungsaktionen in den vergangenen Wochen in Elchingen und am Sonntag bei der dritten Aktion im Sendener Bürgerhaus deutlich. Der gastgebende Bürgermeister Raphael Bögge ging mit gutem Beispiel voran und ließ sich vormittags als Erster registrieren und Blut zur Typisierung abnehmen. 419 Bürger folgten seinem Beispiel.

„Die Typisierung ist eine wichtige Aktion und ich habe nicht gezögert, an ihr teilzunehmen“, sagte Bögge. „So eine Krankheit kann vielleicht schon morgen jeden treffen und jeder kann zum Lebensretter werden. In unserer Region ist die Aktion mit einem Namen verbunden, Lukas eben, und da zeigen die Menschen besonders Betroffenheit und Willen zu helfen.“ Der Bürgermeister selbst erlebte das Blutabzapfen als harmlos – es ging ja nur um ein paar Milliliter: „Es hat ein bisschen gepikt, aber nicht wehgetan.“ Nicht alle waren so stark. Ein Mann, der einen kräftigen Eindruck machte, sagte gleich, dass ihm etwas schlecht werde. Flugs wurde er von den Helferinnen und Helfern zur Erholung auf eine Liege gewuchtet.

Eylül Akar, die im dritten Ausbildungsjahr zur medizinisch-technischen Assistentin steht, war erstmals bei einer solchen Aktion dabei. „Ich bin von meinem Hausarzt angesprochen worden, ob ich nicht mitmachen will, und dann habe ich sofort Ja gesagt“, berichtete sie. „Ich mache das gerne. Ja, alle Helfer hier machen es von Herzen gerne, keiner nur aus Pflichtgefühl.“ Das bestätigte auch Michaela Sommer, eine ältere Kollegin an einer der Blutabnahmestationen: „Ich mache auch zum ersten Mal bei einer Typisierung mit. Es ist eine großartige Sache.“

Cornelia Kellermann von der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB), die Verantwortliche für die Aktionsplanung, gibt sich keinen Illusionen hin: „Man kann nicht davon ausgehen, dass bei den Aktionen in Elchingen und hier jemand gefunden wird, der Lukas helfen kann. Aber mit jeder Aktion erhöht sich die Zahl der Typisierten. In der Kartei der AKB sind schon 320 000 Menschen erfasst, weltweit sind es rund 33 Millionen. Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen von Spendern und Empfängern, denen geholfen wurde.“

Carola Lo Cicero vom Sendener Verein „Heart for life“ sagte: „Ich wollte schon länger eine Typisierungsaktion in Angriff nehmen und hatte mir schon alle Informationen eingeholt. Dann kam Lukas. In unserem Verein kümmern wir uns um chronisch krebskranke Menschen. Dazu gehören materielle und finanzielle Unterstützung ebenso wie seelische Betreuung. Wir haben in Deutschland Mitglieder bis nach Berlin, würden uns aber über weitere sehr freuen.“

Man kann nicht davon ausgehen, dass bei den Aktionen in Elchingen und hier jemand gefunden wird, der Lukas helfen kann. Cornelia Kellermann von der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern

Dabei sei die Arbeit der Mitglieder stets ehrenamtlich. Und Carola Lo Cicero beteuert: „Wir sind ein sehr transparenter Verein. Wir können jederzeit belegen, wo die Spendengelder landen.“ Oder auch Sachgüter. So bekam Lukas, der unheimlich gerne fischen geht, am Sonntag ein Anglerboot. Für die Typisierung allgemein gab es viel Geld, unter anderem eine fünfstellige Geldspende von den Lions-Clubs aus der Region.

Tatkräftig mit dabei ist die Mutter von Lukas. „Mein Sohn hatte mit vier Jahren schon einmal einen Tumor“, erzählte sie gestern. „Das ist jetzt in Leukämie umgeschlagen. Die Ärzte können nicht genau sagen, ob die Heilungschance bei 40 oder sogar 80 Prozent liegt. Wir müssen abwarten. Lukas bekommt jetzt erst einmal eine leichte Chemotherapie, damit keine neuen Krebszellen entstehen. Bei der Typisierung wird festgestellt, ob die Zellenstruktur passt. Wir können nur hoffen. Auf jeden Fall sind diese Typisierungsaktionen großartig und es ist stark, dass viele Menschen mitmachen.“