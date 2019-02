Leukämie: 17-Jähriger sucht weiter nach einem Stammzellenspender

Die Unterstützung für den 17-jährigen Lukas Hein aus Unterfahlheimm, der an Blutkrebs erkrankt ist, ist ungebrochen: Ende Januar hatte der Fischeriverein Elchingen, bei dem Lukas seit mehreren Jahren Mitglied ist, eine Typisierungsaktion ausgerichtet (wir berichteten).

Und auch der Arbeitgeber des Auszubildenden will helfen: Bosch Rexroth in Elchingen organisierte vor Kurzem mit der Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) eine Typisierungsaktion. Diese haben die Auszubildenden mit dem kaufmännischen Werkleiter Michael Everts, der die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen hat, ins Leben gerufen. Vorab sammelten sie über ein Spendenportal einen Spendenbeitrag in Höhe von 9219 Euro, den sie der AKB übergaben. Hinzu kamen zudem 250 Euro, die bei der Typisierung vor Ort gespendet wurden.

Am Typisierungstag ließen sich insgesamt 282 Mitarbeiter in der Stammzellspenderdatei registrieren. Das Team der AKB wurde dabei vom Betriebsarzt des Standortes, Wolfram Weinsheimer, unterstützt. Werkleiter Everts freut sich über den gelungenen Ablauf der Aktion: „Ich bin sehr stolz, dass so viele unserer Beschäftigten dem Aufruf unserer Auszubildenden gefolgt sind und sich bei der AKB für Lukas und für viele andere typisieren ließen.“ Und auch die Auszubildenden freuen sich sehr über das Engagement ihrer Kollegen: „Es ist toll, dass wir so viele motivieren konnten, zu unserer Aktion zu kommen. Wir hoffen sehr, dass Lukas bald wieder gesund wird. Wir möchten gerne die Ausbildung zusammen mit ihm fertig machen“, wünscht sich Hannah Seltenheim im Namen der gesamten Auszubildendengruppe.

Am Wochenende wird die AKB erneut im Landkreis bei einer Typisierungsaktion für Lukas vor Ort sein: Am Sonntag, 17. Februar, von 11 bis etwa 16 Uhr, im Foyer des Bürgerhauses in Senden. Organisiert wird die Aktion vom Sendener Verein „Heart for Life“, der es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, chronisch- und krebskranke Menschen zu unterstützen. Die Schirmherrschaft übernimmt die Stadt Senden – und Bürgermeister Raphael Bögge wird am Sonntag auch der Erste sein, der sich typisieren lässt. Für die Aktion hat das Team von „Heart for Life“ zusammen mit einem Einzelhändler aus der Region eine Überraschung geplant. Typisieren lassen kann sich bei der AKB jeder zwischen 17 und 45 Jahren, der gesund und in körperlich guter Verfassung ist. Die Bürger können dabei entscheiden, ob sie sich mit einer Blut- oder Speichelprobe registrieren lassen.

Die Lions Clubs Ulm/Neu-Ulm, Elchingen, Illertissen und Campus Club Neu-Ulm spendeten im Zuge der Typisierungsaktion für Lukas 16 000 Euro an die Stiftung AKB, die damit 457 Neuregistrierungen in der Stammzellspenderdatei finanzieren kann. Die Volksbank Ulm-Biberach beteiligt sich bei der Finanzierung der Aktion mit einer Spende von 1200 Euro und ein Spender aus der Region, der anonym bleiben möchte, unterstützt die Aktion mit 500 Euro.