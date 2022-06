Letzte Male im Theater Ulm

Drei große Inszenierungen verabschieden sich in den nächsten Tagen aus dem Spielplan des Theaters Ulm. „Mit dem näher rückenden Ende dieser Spielzeit, blicken auch drei große Produktionen des Theaters Ulm ihrem Ende entgegen“, heißt es in einer Mitteilung des Ulmer Theaters.

Die konzertante Aufführung von Gioachino Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ wird am Freitag, 24. Juni, ein letztes Mal im Großen Haus aufgeführt. Auch für die Inszenierung von Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ in der Basilika St. Martin in Wiblingen bleiben nur noch zwei Aufführungstermine: der 25. und 26. Juni. Giuseppe Verdis „Rigoletto“ wird zum letzten Mal am Sonntag, 3. Juli, um 19 Uhr im Großen Haus gespielt.

Wer diese Produktionen des Theaters Ulm nicht verpassen möchte, kann sich entweder unter www.theater-ulm.de oder direkt an der Theaterkasse (Herbert-von-Karajan-Platz 1, 0731 / 161 44 44 oder theaterkasse@ulm.de) Karten sichern.