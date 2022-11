Lesung und Gespräch über Putins Russland mit Udo Lielischkies im Ulm

„Im Schatten des Kreml – Unterwegs in Putins Russland“: Unter diesem Titel referiert ARD-Korrespondent Udo Lielischkies am Dienstag, 12. Dezember, um 19 Uhr im Haus der Begegnung Ulm, Grüner Hof 7, in Ulm. Der Eintritt frei, Veranstalter ist die Reinhold-Maier-Stiftung in Kooperation mit dem Haus der Begegnung

Seit Wladimir Putin 1999 an die Macht kam, hat Lielischkies viele Menschen in Russland bei unzähligen Reisen durch dieses riesige Land erlebt, heißt es in der Ankündigung. Wie leben sie, wie denken sie, in Moskau und auf dem Land, die an der Macht und die „im Schatten des Kreml“? Lielischkeis möchte ein Bild des facettenreichen, widersprüchlichen Landes, des Putin-Regimes und der beeindruckenden Menschen in den Weiten der russischen Provinz zeichnen.