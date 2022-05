Die Realschule im Dornstadt lädt zu einer Lesung mit Yvonne Hergane ein. Los geht’s am Donnerstag, 5. Mai, um 19 Uhr Musiksaal im Gebäude der WRS Dornstadt, Tomerdingerstraße 17 . Yvonne Hergane liest aus „Die Chamäleondamen“. Und davon handelt das Buch: Vier Frauen, vier Generationen, vier Lebenswege. Moderator ist Florian L. Arnold. In der Ankündigung der Veranstalter heißt es: Aus dem Bereich des Kinder- und Jugendbuchs ist Yvonne Hergane ja nicht wegzudenken. Seit den 90-ern schon ist sie in mehreren Verlagen mit witzigen und geistreichen Büchern für junge Menschen vertreten. Nun aber hat sie ihr Debüt als Romanautorin vorgelegt - und was für eines! Bildstark, poetisch, hochoriginell und überaus sensibel beschreibt Hergane in ihrem generationenübergreifenden Portrait vier Frauenschicksale über vier Generationen hinweg. Dabei ist dieser Roman in seiner Form und Sprache herausragend. „Die Chamäleondamen“ ist ein großes Panorama von feinsinnig poetisch und mitunter bitterkomisch erzählten Schicksalen, das einem nicht mehr aus dem Kopf gehen wird. Weiter Infos gibt’s per E-Mail unter info@florianarnold.de.