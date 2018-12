Lesung mit Katrin Rodeit in der Vinothek am Michelslberg

Die Autorin Katrin Rodeit liest am Donnerstagabend aus ihren aktuellen Büchern in der Vinothek am Michelslberg. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr.

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ist es der Vinothek am Michelsberg gelungen, ein kleines Weihnachtsgeschenk zu präsentieren. Am Donnerstag, 13. Dezember , wird die in und um Ulm bekannte Ulmer Buchautorin Katrin Rodeit ihre neuen Bücher vorstellen. Sie wird aus ihren beiden neuen Büchern „Tödliches Serum“ (Thriller) & „Das Lied der Toskana“ (Roman) lesen und Fragen der Zuhörer beantworten. Der Eintritt zur Lesung in der Vinothek am Michelsberg in Ulm kostet acht Euro. Dazu gibt es aber auch einen Prosecco gratis zur Lesung.