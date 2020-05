Leichtkraftrad prallt gegen Auto

Beim Zusammenprall eines Leichtkraftrads mit einem Auto in Beimerstetten ist am Samstagnachmittag der 18-jährige Zweiradfahrer leicht verletzt worden. Dies teilte das Polizeipräsidium Ulm mit. Der junge Mann war gegen 14.30 Uhr von der Kreisstraße aus Richtung Hörvelsingen kommend in die Kreisstraße in Richtung Bernstadt eingebogen. Nach wenigen Metern wollte er mit seinem Leichtkraftrad nach links in einen Feldweg abbiegen und setzte deshalb den linken Blinker. Dies bemerkte ein nachfolgender 47-jähriger Autofahrer zu spät; er setzte zum Überholen an, als der 18-Jährige in den Feldweg abbiegen wollte. Das Zweirad prallte in die rechte Seite des VW Touran, der Kradlenker stürzte und kam neben der Straße zum Liegen. Der 18-Jährige hatte laut Polizei Glück, dass er sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zuzog. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.