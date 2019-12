Leiche in der Brenz gefunden: Todesursache noch unklar - Identität jetzt geklärt

In Giengen an der Brenz ist am Donnerstagmorgen eine männliche Leiche in der Brenz gefunden worden. Das bestätigte die Ulmer Polizei auf Nachfrage.

Ein Zeuge habe den schrecklichen Fund gegen 8.45 Uhr der Polizei gemeldet. Fundort ist nach Angaben der Polizei im Bereich der Hermaringer Straße / Bleiche.

Mittlerweile konnte die Polizei die Identität der Person klären. Demnach soll es sich um einen 42 Jahre alten Mann handeln. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Ein Gewaltverbrechen schließen die Ermittler nach derzeitigem Kenntnisstand aber aus.