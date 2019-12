In Giengen an der Brenz ist am Donnerstagmorgen eine männliche Leiche in der Brenz gefunden worden. Das bestätigt die Ulmer Polizei auf Nachfrage.

Ein Zeuge habe den schrecklichen Fund gegen 8.45 Uhr der Polizei gemeldet. Fundort ist nach Angaben der Polizei im Bereich der Hermaringer Straße / Bleiche.

Die Identität der Person ist genauso wie die Todesursache bislang unklar. Der Einsatz laufe noch, die Ermittler seien vor Ort, so der Polizeisprecher.

Weitere Informationen folgen.