Im Bahnhof in Bad Cannstatt ist am Dienstagmorgen eine Leiche aufgefunden worden. Das teilte die Stuttgarter Polizei am Dienstagmorgen über Twitter mit. Wegen dem Einsatz war die Zugstrecke zwischen Stuttgart und Ulm kurzzeitig gesperrt.

#Notarzteinsatz am Gleis in #Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Strecke #StuttgartHbf<-> #UlmHbf ist gesperrt. Noch keine Abschätzung der Dauer möglich. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) 24. April 2018

Um 7.14 Uhr meldete die Bahn auf Twitter, dass die Zustrecke zwischen Stuttgart und Ulm wegen eines Notarzteinsatzer für unbestimmte Zeit gesperrt sein wird. Weitere Angaben zum Einsatz machte die Bahn nicht.

Um 7.43 Uhr gab die Bahn Entwarnung. Die Strecke ist wieder freigegeben. Doch auch hier: keine genaueren Angaben zum Notarzteinsatz.

Zwischen #BadCannstatt und #Untertürkheim wurde im Gleisbereich eine tote Person aufgefunden – Todesursache: unklar. Der Bahnverkehr wurde soeben wieder freigegeben. Wir melden uns sobald wir mehr Informationen haben. Eure #PolizeiStuttgart — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) 24. April 2018

Um 7.59 Uhr gab dann die Stuttgarter Polizei über Twitter bekannt, dass zwischen Bad Cannstatt und Untertürkheim im Gleisbereich eine tote Person aufgefunden wurde. Die Todesursache sei laut Polizei noch unklar.