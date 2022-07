Lehrer erproben ihre handwerklichen Fähigkeiten

15 Lehrkräfte gehen für einen Tag ins Handwerk und erproben an der Bildungsakademie der Handwerkskammer Ulm ihre Fähigkeiten von Mechanik bis Schweißen. Ziel der neuen eintägigen Fortbildung ist es, Lehrkräften in Baden-Württemberg tiefgreifende Einblicke in die Branchen des Handwerks zu geben. Dies teilt die Handwerkskammer Ulm mit.

So soll die Berufsorientierung an Schulen mit mehr Verständnis für handwerkliche Berufe ermöglicht werden. „Lehrerinnen und Lehrer sind wichtige Begleiter für Jugendliche bei deren Berufswahl. Sie können bei uns aktuelle Bilder unserer Handwerksberufe bekommen, um Jugendliche bei ihrem Weg in eine für sie richtige und glückliche Berufszukunft zu führen“, so Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Das ist angesichts des zunehmenden Fachkräftebedarfs in den Betrieben zwischen Ostalb und Bodensee unbedingt notwendig. Denn noch nie war Berufsorientierung so wichtig wie heute. Der Fachkräftebedarf im regionalen Handwerk, die demografische Entwicklung, die Gestaltung des Klimawandels sowie veränderte Anforderungen in der Berufs- und Arbeitswelt – all das erfordert neue Ansätze. „Wir haben rund 130 Handwerksberufe, in denen die Berufskarriere der Jugendlichen direkt vor der Haustür beginnen kann. Sie sind modern, zukunftsträchtig, sicher – und zu unbekannt. Das soll dieses Projekt mit verändern“, sagt Mehlich.

Immer zwei Handwerkskammern bilden ein Tandem und führen die Veranstaltungen gemeinsam durch: So kooperiert die Handwerkskammer Ulm etwa mit den Kolleginnen und Kollegen der Kammer Reutlingen. Der Auftakt ist in Ulm gemacht worden, im kommenden Jahr findet die Fortbildung dann im Gebiet der Handwerkskammer Reutlingen statt. Insgesamt sind vier Veranstaltungen geplant. Das neu entwickelte Angebot des baden-württembergischen Handwerks richtet sich an Lehrkräfte allgemeinbildender Schulen im ganzen Land, die mit beruflicher Orientierung beauftragt sind. Die landesweit anerkannte Lehrerfortbildung wird ab sofort gemeinsam mit dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) im Handwerk angeboten. Diese soll in den kommenden Jahren als festen Teil der handwerksorientierten Berufsorientierung in den Bildungsstätten des Landes etabliert werden. Denn in diesen Einrichtungen lässt sich das Handwerk auf ideale Weise praktisch erleben.

Inhalte der Fortbildung für Lehrkräfte sind beispielsweise die praktische Erprobung zweier Handwerksberufe, Struktur und Ablauf einer dualen Ausbildung, Kenntnisse über Karrieremöglichkeiten im Handwerk und praxisnahe Gruppenarbeiten. In sechs digitalen Begleitmodulen können die Lehrerinnen und Lehrer im Nachgang zum Präsenztermin noch tiefer in ausgewählte Themenfelder einsteigen. Die Teilnahme an den Webmodulen ist auch für Lehrkräfte, die nicht an einem Präsenztermin teilgenommen haben, möglich. Die diesjährigen Präsenztermine sind in den Bildungsstätten des Handwerks in Stuttgart, Tuttlingen, Mannheim und Ulm.