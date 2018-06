Leck in Fernwärmeleitung bremst Verkehr in Magirusstraße

Schaden identifiziert aber nicht gefunden: Ein Leck an einer Fernwärmeleitung hat am Donnerstag den Straßenbelag an der Kreuzung Blaubeurer Straße/Magirusstraße um 20 Zentimeter angehoben. Die Folgen werden Autofahrer noch länger zu spüren bekommen: Die Reparaturarbeiten können sich nach Angaben von Michael Berger, dem Technischen Leiter der Fernwärme Ulm (FUG) noch „über Wochen“ hinziehen.

Die Ladenbesitzer, insbesondere im Ulmer Blautalcenter stöhnen: Es ist leidlich bekannt, wie schnell kleinste Störungen auf dieser Hauptverkehrsachse zu Staus führen können. Andauernde Behinderungen an Ulms Einkaufsmeile lassen Böses erahnen, wenngleich die Ulmer Stadtverwaltung pflichtschuldig per Pressemitteilung verkündet, dass Geschäfte in der Blaubeurer Straße zwischen Jägerstraße/Blautalbrücke und Magirusstraße „weiter erreichbar“ sind.

Aber erstmal muss das Loch in der Fernwärme-Leitung überhaupt gefunden werden. Aufgrund des komplexen Aufbaus des Leitungssystems könne sich die Suche noch einige Tage hinziehen. Klar ist nur: das Leck befindet sich unter der Magirusstraße.

Das Problem: Das heiße Wasser in der defekten Leitung tritt nicht direkt aus, sondern fließt nun durch die zahlreichen Isolierschichten. „Wir rätseln noch, wieso überhaupt die Straßendecke angehoben werden konnte“, sagt Berger. Denkbar sei etwa, dass sich im Untergrund Dampfblasen gebildet hätten und so den Asphalt nach oben drückten.

Der betroffene Straßenbereich wurde umgehend gesperrt und geöffnet. Die Suche nach der eigentliche Schadensstelle am innenliegenden „Mediumrohr“ geht weiter. In Kürze sollen spezielle Infraschallgeräte das Leck, das sich nach Expertenmeinung bis zu 200 Meter von der gewölbten Stelle entfernt befinden kann, erleichtern. Nach Einschätzung Bergers gibt es keinen Zusammenhang mit Vorkommnissen im Juli. Hohlräume infolge von Unterspülungen führten damals gegenüber dem Blautalcenter zu einem Fahrbahneinbruch auf zwei Metern Länge.

Den in diesem Bereich leidgeprüften Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Stadtverwaltung, bereits ab der Jägerstraße über die Einsteinstraße zu fahren, wenn sie aus Richtung Blaustein kommen. Da sich das Leck unter der Magirusstraße befindet, kann ab heute die Sperrung der Blaubeurer Straße wieder aufgehoben werden, denn gestern wurde dort ein provisorischer Fahrbahnbelag aufgebracht. Lediglich in der Magirusstraße und der dortigen Zufahrt zum Blautalcenter könne es noch zu Behinderungen kommen.

Die Wärmeversorgung der Kliniken und der Universität auf dem „Oberen Eselsberg“ sowie des Wohngebiets „Söflinger Weinberge“ ist nach Angaben von Fischer jederzeit gesichert, da die Versorgung vom Heizwerk der Universität und einer mobilen, mit Öl betriebenen Heizstation übernommen wird.

Auch Techniker des Stadtwerke-Bereitschaftsdiensts waren vor Ort, um die Lage zu prüfen. Es sei definitiv erwiesen, dass das SWU-Wassernetz störungsfrei läuft. Dasselbe gilt auch für das Erdgasnetz, unterstreicht SWU-Pressesprecher Bernd Jünke. (heo)