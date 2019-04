Lebenslang für heimtückischen Hammermord: Verteidigung geht in Revision

Die Verteidigung im Blutrache-Prozess wird das Urteil anfechten: Das Landgericht Ulm hatte den Angeklagten wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Dass es zur Revision kommt, hatte sich am letzten Verhandlungstag am Mittwoch bereits angekündigt. Gerichtspressesprecher Andreas Spengler bestätigt: „Die Verteidigung geht in Revision, die Untersuchungshaft für den Angeklagten wird aufrechterhalten.“

Entscheidung dauert an

Der Bundesgerichtshof muss sich nun mit dem Fall beschäftigen und klären, wer tatsächlich für den Mord eines 19-Jährigen am Erbacher Anglersee verantwortlich war. Die Verteidiger gehen von einem unbekannten Dritten aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, vermutlich gegen Ende des Jahres werden die Akten bei der nächsten Instanz eingehen.

Das Ulmer Landgericht erklärt: Bei den Erbacher Seen hat vor rund zwei Jahren ein heimtückischer Mord aus niederen Beweggründen stattgefunden. Das Motiv sei eine Fehde zwischen zwei Familien.