Lebendiger Kreuzweg

Eigentlich habe sich nichts geändert – eigentlich. Aber Daniela Crocio bekommt trotzdem jedes Mal eine Gänsehaut, wenn sie sieht, wie Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Auch in diesem Jahr zeigen Darsteller der italienischen Kirchengemeinde Ulm und Neu-Ulm den Leidensweg Christi bei einem Schauspiel, das sich durch die beiden Städte zieht. Die Organisatoren erwarten für Freitag, 18. April, tausende Besucher und einen besonderen Gast aus dem Vatikan.

Was vor mehr als 2000 Jahren in Jerusalem geschah, wissen viele aus der Bibel. Aber wie diese Szenen in die Gegenwart und nach Ulm und Neu-Ulm gebracht werden, das ist noch mal eine andere Sache. Der Kreuzweg beginnt um 18 Uhr mit dem Abendmahl auf dem Podest vor dem Neu-Ulmer Rathaus. Jesus-Darsteller Marcello Catena und seine zwölf Jünger sitzen an einer langen Tafel. Organisatorin Daniela Crocio betont: „Das sind keine echten Schauspieler, sondern Mitglieder unserer Gemeinde, die das gerne machen.“ Insgesamt sind 200 Leute daran beteiligt. Im September hat das Team mit der Organisation begonnen und es wurden die ersten Genehmigungen eingeholt. Seit dem Frühjahr proben die Darsteller. Die Szenen seien zwar immer dieselben, aber trotzdem gebe es immer wieder kleine Änderungsvorschläge.

Nach der Gefangennahme wird Jesus in Fesseln über die Donau nach Ulm gebracht. Auf dem Marktplatz trifft er auf Hohepriester Kaiphas. Pontius Pilatus verurteilt ihn am Weinhof. Dann folgt für den Darsteller der schwierigste Teil. Marcello Catena trägt ein etwa 50 Kilogramm schweres Kreuz mehr als einen Kilometer weit zum Münsterplatz. Vor dem Westportal führen die Darsteller dann die Kreuzigung auf. „Ich habe schon Menschen gesehen, die waren so ergriffen, dass sie weinen mussten“, erzählt Crocio. Das Ziel der Gemeinde ist es, die Bürger wieder an die Religion heranzuführen. „Wenn wir es schaffen, dass Menschen wieder oder weiterhin Kontakt zur Kirche haben, sind wir froh.“

Mit ihrer Inszenierung hat die Gemeinde einen Nerv getroffen. Tausende Besucher wollen jedes Jahr bei dem Schauspiel dabei sein. Crocio selbst hat schon Busse mit Leuten gesehen, die aus der Schweiz und aus Belgien kommen.

Ein besonderer Gast reist aus dem Vatikan an. Pfarrer Don Giuseppe Gilberti kennt Monsignore Formenti seit der gemeinsamen Ausbildung. Der Monsignore arbeitet seither als Sekretär im Vatikan. Seine Aufgabe ist es, jede einzelne Diözese der Welt in einem dicken Buch festzuhalten. Crocios sagt, ihr Pfarrer sei ein Mann, der seine Freunde nicht vergesse. Deswegen hat er seinen alten Freund Monsignore Formenti zum lebendigen Kreuzweg eingeladen.

Die italienische Gemeinde sei sehr stolz auf ihr Fest. Es werde gut angenommen und auch die Gemeindemitglieder melden sich immer wieder gern, um die Jünger, den Judas, oder die römischen Legionäre darzustellen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die letzte Probe war am 13. April.