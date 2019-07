Lastwagen mit Stroh brennt auf der Autobahn: A7 stundenlang gesperrt

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr den 45-jährigen Lkw-Fahrer darauf aufmerksam, dass an seinem Anhänger etwas nicht stimmt. Im Rückspiegel bemerkte der Lkw-Fahrer Flammen und stoppte daraufhin seinen Lkw kurz vor dem Autobahndreieck Hittistetten in der Nähe von Ulm.

Flammen von der Hinterachse hatten bereits auf seine Ladung von 17 Tonnen Strohballen übergegriffen. Der 45-Jährige versuchte noch, das Feuer mit dem eigenen Feuerlöscher zu löschen, jedoch vergeblich. Zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung mussten alarmiert werden, um das Feuer zu löschen.

Ein Landwirt aus der Gegend musste mit seinem Traktor vor Ort die Strohladung zerteilen. (Foto: Thomas Heckmann)

Im Pendelverkehr schafften sie mit ihren Tankfahrzeugen Löschwasser auf die Autobahn. Die Ladung muss vor Ort zerlegt werden, um alle Glutnester löschen zu können. Ein Landwirt aus der Nähe kam auf Anforderung der Feuerwehr mit seinem Traktor auf die Autobahn, um die Strohballen abzuladen.

Zusätzlich war ein Lohnunternehmer mit seinem Greifer und mehreren Metallmulden im Einsatz, um das Stroh nach dem Ablöschen in feuerfeste Behältnisse umzuladen.

Da die Autobahn bis Freitagfrüh blockiert war, hat die Polizei die Autofahrer hinter der Einsatzstelle vorsichtig umdrehen lassen und als „Geisterfahrer“ entgegen der Fahrtrichtung zur Ausfahrt Nersingen zurückfahren lassen.

17 Tonnen Stroh hatte der Lkw auf der A7 geladen, als diue Ladung zu brennen begann. (Foto: Thomas Heckmann)

