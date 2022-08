Laster stürzt um: Autobahnauffahrt wohl ganzen Vormittag noch gesperrt

Ein Lkw-Fahrer hat sich am Mittwochmorgen leicht verletzt als sein Sattelzug in der Autobahneinfahrt Ulm-West umstürzte. Kurz vor sieben Uhr morgens fuhr der Mann auf der Bundesstraße 10 aus Richtung Ulm, um an der Einfahrt Ulm-West auf die Autobahn 8 Richtung Stuttgart zu fahren. Warum der mit gekühltem Fleisch umgestürzt ist, versucht nun die Autobahnpolizei zu klären.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem eingedrückten Fahrerhaus befreien, nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr band auslaufendes Motoröl ab.

Zur Bergung des umgekippten Lastzuges wird die Autobahneinfahrt voraussichtlich den ganzen Vormittag gesperrt bleiben.