Laserstrahlen entfernen Schmutz der Jahrhunderte

Restaurator Karl Fiedler macht sich keine Illusionen: „Eigentlich arbeiten wir hier mit einem Abfallprodukt der Autoindustrie.“ Laserstrahlen werden in der Medizin und der Metallbearbeitung häufig eingesetzt. Ein Laser hilft ihm und seinem Kollegen Roman Legner derzeit in 18 Metern Höhe an der Chorfassade des Münsters, die dort stehenden Propheten-Figuren für die Zukunft zu erhalten. Am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag wird Fiedler Interessierte über das Baugerüst führen.

Dabei hofft er aber auf die Vernunft der Neugierigen: Höhenangst darf keiner haben, der in dieser Höhe am Münsterchor geführt werden will, und festes Schuhwerk ist Bedingung.

Roman Legner kauert auf dem Gerüst in 18 Metern Höhe und richtet die unsichtbaren Strahlen des 60 000 Euro teuren Gerätes, dessen Anschaffung der Münsterbauverein ermöglichte, auf den Mantelsaum einer Prophetenfigur. Ganz schwarz wirkt der Kalkstein. Ein etwa zwölf Millimeter hoher Lichtstreifen entsteht dort, wo die Laserstrahlen die Schmutzkruste abbrennen und der karamellfarbene Stein wieder zun Vorschein kommt.

Um die Oberflächen des weichen Süßwasserkalksteins zu erhalten, von dessen fragiler Oberfläche Steinschuppen abbröckeln, muss der „Backpacklaser“ zwar allen Schmutz entfernen, darf aber Arbeitsspuren an den in der Parlerzeit zu Beginn des Münsterbaus entstandenen Skulpturen nicht beschädigen. „Ob die Figuren farblich gefasst waren, wissen wir noch nicht. Aber sie sind hochwertige Arbeiten aus dem 14. Jahrhundert.“ Fein zeichnen sich Gewebestrukturen des Mantels, Knöpfe und Bartlinien ab.

Die schwarze Kruste nimmt die Energie des Lasers auf, der hellere Sandstein reflektiert die Strahlen - ein Prinzip, das das Lasergerät zum ultimativen Werkzeug für die Reinigung der Skulpturen macht. Warum die Propheten vom Schmutz befreit werden müssen, erläutert Karl Fiedler: „Nicht nur die chemischen Bestandteile der Kruste schädigen den Stein. Im Winter kommt es zu thermischer Dehnung, wenn der Stein über Nacht abkühlt und der schwarze Schmutz tagsüber von der Sonne erwärmt wird.“

Fiedler und seine Mitarbeiter fahren gern mit dem Außenaufzug am Chorraum. „Zehn Mal oder öfter am Tag das Gerüst hinauf- und hinunterzusteigen, schafft ganz schön“, berichtet er. Dennoch geht Fiedler beim Weg übers Gerüst voran. Auf diesem Weg sind in den Ziegeln Lebenspuren jener Menschen erhalten, die das Münster einst gemeinsam erbauten. An vielen der Ziegelsteine sind die Abdrücke der Hände sichtbar, die sie aus der Form hoben. Große Männerhände, kleine Fingerabdrücke – wohl auch von Kindern; eine Hundepfote dazwischen.

Die dicken Schichten des Sumpfkalkmörtels zwischen den Ziegeln lassen Fiedler immer wieder staunen. „Man verbaute, was an Material greifbar war, und verband das ungeheure Gewicht mit dem weichen Mörtel“, sagt er. Diesem habe man Proteine in Form von Tierblut und Quark, Holzkohle, gemahlene Ziegel zur Aufnahme von Flüssigkeit und Tierhaare als Armierung zugefügt. Die Erfindung des Mörtels spätestens in der Antike sieht Fiedler als essenziellen Schritt in der kulturellen Entwicklung des Menschen, „fast so wichtig wie die Kunst, Feuer zu machen.“

Er selbst, sagt Fiedler, entdeckt bei der täglichen Arbeit immer wieder neue Details. „Aber die große Frage, die mich beschäftigt, bleibt: Wie sah das Ganze zur Bauzeit aus?“ (köd)