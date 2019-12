Lange Schlangen wegen Influencerin: Sarah Harrison besucht Glacis-Galerie

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach einem Banküberfall in Backnang (Rems-Murr-Kreis) fahndet die Polizei am Montag nach einem bewaffneten Mann. Im Einsatz ist dabei auch ein Hubschrauber. Der Unbekannte hatte der Behörde zufolge eine Bankmitarbeiterin mit einer Pistole bedroht und Geld erbeutet. Wie hoch die Summe war, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof. Bei dem Überfall am Nachmittag wurde niemand verletzt. Ob es sich bei der Pistole um eine scharfe Waffe handelte, war zunächst unklar.