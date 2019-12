Lange Schlangen wegen Influencer Sarah in der Glacis-Galerie

Der Besuch der bekannten Influencer Sarah und Dominic Harrison hat zahlreiche Fans in das Einkaufszentrum gelockt, so die Glacis-Galerie in einer Mitteilung. Die jungen Eltern stellten am vergangenen Samstag zunächst kurz ihr neues Buch „#familygoals“ vor. Danach standen sie ihren Fans für Selfies zur Verfügung und sorgten für Begeisterung, als sie bedruckte Turnbeutel in die Menge warfen. Der Besuch startete um 15 Uhr, schon ab 13 Uhr warteten die ersten Fans ungeduldig auf die Beiden.