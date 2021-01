Landtagswahl: Diese 14 Kandidaten treten in Ulm an

14 Parteien und deren Kandidaten treten bei der Landtagswahl am 14. März im Ulmer Wahlkreis 64 an. Diesem gehören neben der Stadt Ulm unter anderem Erbach und Blaustein sowie weitere Kommunen des südlichen Alb-Donau-Kreises an.

Am Dienstag hat der Kreiswahlausschuss des Bezirks 64 die eingegangenen Bewerber geprüft – und zugelassen.

Das sind sie:

Grüne: Michael Joukov-Schwelling, Dipl.-Wirtschaftswissenschaftler, Ulm; Ersatzbewerberin: Elena Weber, Doktorandin der Medizin, Erbach

CDU: Dr. Thomas Kienle, Rechtsanwalt, Ulm; Ersatzbewerberin: Theresa Koßbiehl, Studentin, Ehingen

AfD: Eugen Ciresa, Elektroniker, Schelklingen; Ersatzbewerber: Joachim Dürre, Haustechniker, Ulm

SPD: Martin Rivoir, Landtagsabgeordneter, Dipl.-Ingenieur, Ulm; Ersatzbewerberin: Dr. Ramona Häberlein-Klumpner, Lehrerin, Blaustein

FDP: Leon Genelin, Student, Ehingen; Ersatzbewerber: Erik Wischmann, Dipl.-Ingenieur, Ulm

Die Linke: Mustafa Süslü, Disponent, Ulm; Ersatzbewerber: Marco Kehr, selbst. Kaufmann im Gesundheitswesen, Ulm

ÖDP: Karl-Heinz Schweigert, Schulleiter i.R., Leutkirch; Ersatzbewerber: Wolfgang Rothacker, Betriebsschlosser, Illerkirchberg

Piratenpartei: Falk Hirschel, Rechtsanwalt, Ulm; Ersatzbewerber: Hans-Jürgen Thuma, Grafiker, Blaustein

Freie Wähler: Christiane Säubert, Dipl.-Betriebswirtin (FH), Mannheim

Partei „die Basis“: Sascha Heuel, Kindergärtner, Ulm

Klimaliste BW: Dominic Bartl, ausbildungssuchend, Ulm; Ersatzbewerber: Nick Ott, Projektassistent, Ulm

Partei für Gesundheitsforschung: Udo Schmidtke, Student, Ulm; Ersatzbewerber: Simon Steindl, Physiotherapeut, Ulm

Partei WIR 2020: Christine Quickmann, Berufskraftfahrerin, Ulm; Ersatzbewerber: Andreas Jasbinschek, Selbständiger, Ulm

Volt: Kasimir Romer, Student, Friedrichshafen