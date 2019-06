Landratsamt rät: Obst besser nur mit Trinkwasser gießen

Das Grundwasser im Unteren Illertal zwischen Bellenberg und Neu-Ulm kann mit Lösungsmitteln, sogenannten Leichtflüchtige halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW), verunreinigt sein. Das teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit.

LHKW wurden früher als Lösungs- und Extraktionsmittel insbesondere bei metallverarbeitenden Betrieben oder auch bei chemischen Reinigungen eingesetzt. Die Verunreinigungen im Landkreis stammen hauptsächlich aus den 1970er-Jahren.

In dieser Zeit gab es noch eine Großreinigung in Bellenberg und die Uhrenfabrik in Senden, wo das jetzige GPS-Gelände nach wie vor weitgehend ungenutzt ist. Diese beiden ehemaligen Unternehmen sind hauptsächlich für die jetzigen Werte verantwortlich.

Schadstoff-Werte sind etwas zurückgegangen

Die Belastung sei allerdings gegenüber dem Vorjahr tendenziell gesunken, sagt Renate Pressl, die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs „Wasserrecht und Bodenschutz“ im Landratsamt Neu-Ulm. Die Stellvertreterin sagt: „Sowohl im Bereich Bellenberg und Vöhringen als auch im Bereich Senden, Gerlenhofen und Ludwigsfeld liegen die Werte nach einem Anstieg in den vergangenen Jahren wieder in etwa da, wo sie vor fünf Jahren waren.“

Das Verhalten der LHKW im Untergrund sei äußerst komplex und von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. „Obwohl die Messungen schon über viele Jahre erfolgen, sind Prognosen nicht möglich.“

In den betroffenen Kommunen sollten Bürger einige Tipps beachten, um auf Nummer sicher zu gehen. Während der Erntezeit sollten Obst und Gemüse nicht mit Brunnenwasser gegossen werden. Um Früchte und Gemüse zu reinigen, also am besten nur Trinkwasser verwenden.

Für das Duschen und Baden, auch in Planschbecken, sowie für das Tränken von Nutztieren sollte ebenfalls nur Trinkwasser aus öffentlichen Leitungen verwendet werden, teilt das Landratsamt mit.

Schafstoff-Werte erhöht

In Bellenberg sind die Bereiche westlich der Bachstraße und nördlich des Mühlbachs betroffen. Dort liegt die Belastung zwischen 37 und 17 Mikrogramm je Liter Wasser. In Vöhringen bewegen sich die Werte zwischen 26 (südlicher Ortsrand) und 10 Mikrogramm (Stadtgebiet) je Liter.

Die vorgeschlagenen Einschränkungen sollten deshalb im Stadtgebiet westlich der Bahnlinie nach beachtet werden. In Senden ist das Stadtgebiet nördlich der Erich-Rittinghaus-Straße zwischen der Kemptener Straße und der Bahnlinie Ulm – Kempten betroffen. Die Werte liegen hier bis maximal 281 Mikrogramm pro Liter Wasser.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen wurden entlang der Bahnlinie Ulm – Kempten und westlich davon bis zu 26 Mikrogramm pro Liter gemessen und in Ludwigsfeld liegt der Wert östlich der Memminger Straße bei 13 Mikrogramm je Liter.