Landrat will offene Fragen zum Nuxit klären

Zu einem Treffen zwischen Landrat Thorsten Freudenberger und den Fraktionsvorsitzenden des Kreisrats ist es am Dienstag gekommen. Dabei haben die Politiker über das weitere Vorgehen beim Thema Nuxit gesprochen. Wie Freudenberger im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, sollten zunächst die „offenen Fragen“ geklärt werden: Es bleibe abzuwarten, ob gegen die Feststellung des Stadtrats, das Bürgerbegehren sei unzulässig, geklagt werde. In diesem Fall will der Landkreis das Urteil des zuständigen Verwaltungsgerichts in Augsburg abwarten.

Wenn währenddessen schon Unterschriften mittels einer Petition gesammelt würde, könnte das die Bürger verwirren, sollte am Ende doch noch ein Bürgerbegehren zugelassen werden, so Freudenbergers Befürchtung.

Die Fraktionsvorsitzenden werden ihre Partei nach den Ferien genau über den Inhalt des Gesprächs am Dienstag informieren, so Freudenberger. „Es besteht kein Grund zu Hektik, wir haben keinen Handlungsdruck.“ Der Landkreis werde eine angeforderte Stellungnahme an die Staatsregierung abgeben – das ist Teil des normalen Prozederes beim Antrag auf Kreisfreiheit.

Es war zu erwarten: Der Neu-Ulmer Stadtrat hat das Bürgerbegehren zum Nuxit mit einer deutlichen Mehrheit abgeschmettert.