Landesposaunentag soll 2021 dezentral stattfinden

Statt des traditionellen Landesposaunentags plant das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) für 2021 einen „Posaunentag im Land“. Eigentlich sollte der Landesposaunentag am 3. und 4. Juli mit rund 13 000 Teilnehmenden wie üblich in Ulm stattfinden.

Der Corona-Pandemie geschuldet ist nun das neue Konzept unter dem Motto „Vertrauenssache Glaube“, teilte das EJW am Mittwoch in Stuttgart mit. Alle Kirchengemeinden in Württemberg erhalten nun ein ausgearbeitetes Programm für einen Festgottesdienst am 4. Juli und die Anregung, am 3. Juli vor Ort ein kleines Konzert zu gestalten, jeweils angepasst an die dann aktuell geltenden Corona-Verordnungen. Zudem sollen samstagabends eine Serenade und am Sonntag eine Fernseh-Gottesdienstübertragung aus dem Ulmer Münster stattfinden, über Bibel TV und YouTube.

Die Planungen für den nächsten landesweiten Posaunentag laufen schon, teilte das EJW weiter mit. Der soll dann am 24. und 25. Juni 2023 wieder in Ulm stattfinden. In der Evangelischen Landeskirche Württemberg musizieren etwa 680 Posaunenchöre mit rund 17 000 Bläserinnen und Bläsern zwischen acht und 80 Jahren.