Landesposaunentag in Ulm auf 2021 verschoben

Eigentlich sollte der 48. Landesposaunentag am 27. und 28. Juni 2020 in Ulm stattfinden. Doch dann kam die Corona-Pandemie und in der Folge viele Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Wie die Verantwortlichen des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW) am Mittwoch mitteilen, wird deshalb der geplante Landesposaunentag auf 2021 verschoben und soll am 3. und 4. Juli stattfinden.

Die Entscheidung sei zusammen mit dem CVJM Ulm und in Rücksprache mit der Stadt Ulm beschlossen worden, heißt es.

Im Jahr 2021 begeht das Evangelische Jugendwerk in Württemberg sein 50-jähriges Jubiläum. Und zugleich feiert die Sportarbeit im EJW den 100. Geburtstag.

Deshalb werde es in Ulm am 3. und 4. Juli 2021 ein Fest mit zwei Akzenten geben. „Die Posaunenbläser des EJW verwandeln Ulm dann wieder in eine klingende Stadt und die Sportler der Eichenkreuz-Sportarbeit im EJW werden mit ihren attraktiven Angeboten Jung und Alt in Bewegung bringen“, so Cornelius Kuttler, der Leiter des EJW.

In Zukunft soll der Landesposaunentag dann auch in den ungeraden Jahren in Ulm stattfinden.

Den lokalen Posaunenchören mit ihren insgesamt über 18.000 Bläsern empfiehlt Kuttler für dieses Jahr, den 28. Juni oder einen anderen geeigneten Sonntag im Sommer unter das Motto „Vertrauenssache Glaube“ zu stellen und einen örtlichen Posaunentag zu gestalten.