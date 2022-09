Läufer beim Einstein-Marathon in Ulm von Hornissen gestochen

Knapp 7000 Läuferinnen und Läufer waren am Sonntag beim Einstein-Marathon in Ulm dabei. Dem ein oder anderen wurden die letzten Meter bis zum Ziel zum Problem, weil die Kondition nachließ. Zu einem Problem wurde für manche Läufer ein Abschnitt in der Mitte der Strecke, weil ein Schwarm Hornissen plötzlich auf viele der Sportler zuflog - und sogar stach.

Auf der Neu-Ulmer Seite der Laufstrecke sorgte der Angriff der Insekten für Aufregung. Laut Einsatzkräften seien rund zehn Athleten gestochen worden, einer von ihnen musste sogar wegen eines allergischen Schocks vor Ort behandelt werden. Weitere Komplikationen löste der Hornissenschwarm jedoch nicht aus. Neben den gestochenen Läufern hatten die Sanitäter übrigens 50 Hilfeleistungen zu verzeichnen.

Dass Hornissen zu dieser Jahreszeit Menschen angreifen, ist laut Naturschutzbund keine Seltenheit. „Im September hören wir jedes Jahr ähnliche Vorfälle, denn die Hornissen sind in der Zeit empfindlicher“, sagt Nabu-Hornissen-Expertin Melanie von Orlow.

In der Zeit zwischen Mitte August und Mitte September erreiche das Hornissenvolk seinen Entwicklungshöhepunkt. Es kann dann 400 bis 700 Tiere zählen. Wespen und ihre Nester sind in Deutschland durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützt und dürfen nicht zerstört werden. Eine Entfernung ist nur im begründeten Notfall möglich. Hornissen gelten sogar als besonders geschützt.

Für den gesunden Menschen stelle ein Hornissenstich keine besondere Gefahr dar. Hornissengift ist nicht toxischer als Bienen- oder Wespengift. Der Stich einer Hornisse werde trotzdem oft als etwas schmerzhafter empfunden als der einer Biene oder einer anderen Wespe, erklärt der Nabu. „Das liegt zum einen am längeren und stärkeren Stachel der Hornisse, zum anderen an der Giftkomponente Acetylcholin, die im Bienen- und Wespengift fehlt. Entgegen einer weit verbreiteten Meinung spielt es keine besondere Rolle, welcher Körperteil gestochen wurde.-2