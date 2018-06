Ladendieb muss ins Gefängnis

Ins Gefängnis führte einen Ladendieb seine Tat am Mittwoch - der Ertappte wurde wegen einer unbezahlten Geldstrafe bereits mit Haftbefehl gesucht. Am Mittwochnachmittag nahm sich der 32-Jährige eine Jacke, die vor einem Geschäft in der Bahnhofstraße ausgestellt war. Statt diese zu bezahlen, ging er mit dem guten Stück weg. Doch ein Kaufhausdetektiv hatte den Diebstahl beobachtet. Er sprach den Verdächtigen an, hielt ihn fest und übergab ihn der Polizei. Die Beamten überprüften den Mann, so kam schnell ans Licht, dass dieser auf der Fahndungsliste stand. Als Ersatz für seine unbezahlte Strafe kommt er nun 50 Tage in Haft. Für das jetzt anstehende Verfahren wegen Ladendiebstahls musste der Osteuropäer eine Sicherheit hinterlegen.