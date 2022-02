Das war diese Woche im Alb-Donau-Kreis wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Bei einer Auseinandersetzung in Ulm sind am Montagabend mehrere Menschen mit einer Machete verletzt worden. Ein 24-Jähriger sitzt nun in U-Haft. Die Behörden ermitteln zudem wegen eines Rauschgiftdelikts. Derweil griff ein Passant beherzt ein, während andere nur gegafft und sogar gefilmt hätten.

Im Munderkinger Mordprozess sah das Ulmer Landgericht den 30-jährigen Angeklagten als voll schuldfähig. Im Juni vergangenen Jahres hatte er seinen Arbeitskollegen mit Messerstichen getötet. Er wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Die Stadt Ulm greift bei den Corona-"Spaziergängen" durch. Weil die Aufmärsche durch die Innenstadt zuletzt einen regelrechten Eventcharakter angenommen haben, sind fortan Alkohol und Lautsprecherboxen verboten. Dass es zu solchen Ausmaßen gekommen war, daran sei auch die Stadtspitze schuld, findet die Ulmer SPD.

Am Glompigen sind die Narren in Munderkingen in die heiße Phase der Fasnet gestartet - wenn auch unter Corona-Bedingungen.

