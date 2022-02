Das war diese Woche im Alb-Donau-Kreis wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Schnee und Glätte machten den Fahrern in der Region am Sonntag und Montag zu schaffen. An beiden Tagen ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm durch Schnee und Glätte in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelndem Abstand etwa 40 Unfälle in der Region.

Zu einem Großeinsatz der Polizei am Ulmer Schubart-Gymnasium kam es am Mittwochnachmittag. Zunächst war unklar, was oder wer genau der Grund für den Einsatz gewesen ist. Dutzende Polizeibeamte waren vor Ort, Passanten und Schüler wirkten verunsichert. Dann kam heraus: Hinter der Drohung soll ein 13-Jähriger stecken, der sich ein "Späßle" erlaubt hat.

Wegen des geplanten Liebherr-Werks gerieten Ehingens Oberbürgermeister und Bergs Ortsvorsteher aneinander. Im Industriegebiet Berg möchte der Kranhersteller rund 50 Hektar Land für eine neue Produktion verwenden. Schwere Vorwürfe stehen im Raum.

Die Konjunktur in der IHK-Region Ulm (Biberach, Alb-Donau, Stadt Ulm) zieht an – jedoch profitieren davon nicht alle. IHK-Präsident Jan Stefan Roell warnte bei der am Donnerstag vorgestellten IHK-Prognose vor einer „Spreizung der regionalen Wirtschaft“.

Die wichtigsten Themen hier im Überblick: